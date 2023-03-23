Пожилой житель Тульской области предстанет перед судом за продажу не маркированной табачной продукции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Узловский суд Тульской области направлено уголовное дело в отношении 72-летнего местного предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Установлено, что с 1 октября 2022 года по 8 января 2023 года мужчина приобрел у неустановленного лица немаркированную табачную продукцию и продукцию, маркированную акцизами Республики Беларусь. В общей сложности было куплено 5 тысяч пачек с целью дальнейшей продажи в его торговом павильоне, где он их оставил на хранение.

В ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий продукция была обнаружена и изъята. Её общая стоимость составила свыше 586 тысяч рублей.