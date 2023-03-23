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НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:01

Пожилой житель Тульской области предстанет перед судом за продажу не маркированной табачной продукции

Общая стоимость товара составила 586 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Пожилой житель Тульской области предстанет перед судом за продажу не маркированной табачной продукции

Пожилой житель Тульской области предстанет перед судом за продажу не маркированной табачной продукции

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Узловский суд Тульской области направлено уголовное дело в отношении 72-летнего местного предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Установлено, что с 1 октября 2022 года по 8 января 2023 года мужчина приобрел у неустановленного лица немаркированную табачную продукцию и продукцию, маркированную акцизами Республики Беларусь. В общей сложности было куплено 5 тысяч пачек с целью дальнейшей продажи в его торговом павильоне, где он их оставил на хранение.

В ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий продукция была обнаружена и изъята. Её общая стоимость составила свыше 586 тысяч рублей.