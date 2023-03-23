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НовостиЗвезды23 марта 2023 14:41

Тульский художник Валентин Захаров покажет красочный мир Крапивны

Одноименная выставка откроется в уездном городе
Игорь КОПЫТОВ
Тульский художник Валентин Захаров покажет красочный мир Крапивны

Тульский художник Валентин Захаров покажет красочный мир Крапивны

Фото: материалы пресс-служб

25 марта в 13:00 в Крапивенском музее откроется выставка работ Валентина Захарова «Красочный мир Крапивны». Жизнь в маленьком провинциальном городке с его соразмерной человеку пространственной средой и архитектурой, а также органичным природным окружением дала толчок к новому витку творчества члена Союза художников России.

Посетители выставки увидят пейзажные, жанровые и портретные работы, а также иллюстрации к классике русской литературы.

Работы Захарова хранятся в собраниях Тульского художественного музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Богородицкого дворца-музея, Отделе культуры и исторического наследия Тулы, областной картинной галерее Липецка, частных коллекциях России и зарубежья.