Тульский художник Валентин Захаров покажет красочный мир Крапивны Фото: материалы пресс-служб

25 марта в 13:00 в Крапивенском музее откроется выставка работ Валентина Захарова «Красочный мир Крапивны». Жизнь в маленьком провинциальном городке с его соразмерной человеку пространственной средой и архитектурой, а также органичным природным окружением дала толчок к новому витку творчества члена Союза художников России.

Посетители выставки увидят пейзажные, жанровые и портретные работы, а также иллюстрации к классике русской литературы.

Работы Захарова хранятся в собраниях Тульского художественного музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Богородицкого дворца-музея, Отделе культуры и исторического наследия Тулы, областной картинной галерее Липецка, частных коллекциях России и зарубежья.