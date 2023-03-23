Девять жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 человек в возрасте от 22 до 70 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 3 миллиона 745 тысяч рублей.

Также в полицию обратились 76-летняя тулячка. Её на телефон поступали звонки о том, что её родственник стал виновникам дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 266 тысяч рублей.

25-летний житель Тулы лишился 8 тысяч 614 рублей, которые он перевёл мошенникам, под предлогом дополнительного заработка в интернете.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.