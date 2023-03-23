За 2022 год в Тульской области составили 66 протоколов за дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 марта врио руководитель регионального УМВД в ходе очередного заседания Тульской областной Думы сообщил, что за прошедший год сотрудники полиции в регионе составили 66 протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также совместно с Роскомнадзором заблокировали 46 ресурсов, содержащие экстремистские материалы, и 95 материалов с недостоверной информацией о проведении специальной военной операции.

Помимо этого, в Тульской области раскрыли 10 преступлений связанных с экстремизмом и 8 с террористической направленностью.