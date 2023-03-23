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НовостиПроисшествия23 марта 2023 11:25

В ДТП с перевернувшимся мотороллером в Чернском районе пострадали два человека

Водитель транспортного средства не справился с управлением
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с перевернувшимся мотороллером в Чернском районе пострадали два человека

В ДТП с перевернувшимся мотороллером в Чернском районе пострадали два человека

Фото: соцсети

В Чернском районе Тульской области днем 22 марта произошло ДТП. По предварительной информации, пострадали два человека.

Так, 36-летний мужчина, управляя мотороллером, разогнался до небезопасной скорости движения и не справился с управлением, в следствии чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель госпитализирован в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.