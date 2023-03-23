Тульский госпиталь ветеранов войны и труда войдет в состав Областной клинической больницы

«Тульский госпиталь ветеранов войн и труда» войдет в состав Областной клинической больницы Фото: соцсети

«Тульский госпиталь ветеранов войн и труда» присоединят к Областной клинической больнице. С такой инициативой выступил региональный минздрав.

Теперь ведомству совместно с региональным министерством имущественных и земельных отношений Тульской области до 1 сентября необходимо выполнить все необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией.

На сферу деятельности госпиталя это никак не повляет. Данное слияние — сугубо административный шаг.