В Тульской области бывший сотрудник полиции осуждена за незаконную выдачу водительских удостоверений Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия старший государственный инспектор безопасности дорожного движения группы регистрационной работы отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в на протяжении пяти месяцев 2022 года получила от посредников 440 тысяч рублей взяток за незаконную выдачу 13 водительских удостоверений.

Суд признал 43-летнюю жительницу Тулы виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговор: штраф в размере 2,5 млн рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с выдачей водительских удостоверений, сроком на 5 лет.

Все 13 водительских удостоверений аннулированы.