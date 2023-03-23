«Преступление и наказание» покажут тулякам на День культуры в театре «Эрмитаж». Фото: Геннадий ТУЛИКОВ.

В субботу, 25 марта, муниципальный театр «Эрмитаж» в Туле представит на суд зрителей премьеру по мотивам произведения Достоевского. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Андрей Солобаев, который утверждает, что постановка получилась в духе экспрессионизма, где эмоции и переживания героев имеют не меньшее значение, чем события и ситуации. И пусть с самого начала известно, кто убийца, но плотная детективная фабула обещает держать зрителя в напряжении до самого финала.

Действие спектакля поочередно разворачивается в двух «проекциях»: это объективная реальность и таинственные сны Раскольникова.

- Достоевский сейчас очень актуален. Русская классика дает ответы на очень многие вопросы современности, - утверждает Солобаев. - Его ставят в Питере, Москве, многих малых городах. Федор Михайлович — очень театральный автор. Когда его тексты переносят на сцену, актер с одной стороны полностью погружается в своего героя, с другой — имеет большое поле для импровизации.

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