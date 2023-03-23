Два года лишения свободы за нападение на инспектора ГИБДД получил житель Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 36-летний житель Одоевского района вечером 26 ноября 2022, будучи в нетрезвом виде, ехал в качестве пассажира в автомобиле с водителем без прав. Рядом с домом № 80 по ул. Карла Маркса поселка Одоев машину остановил сотрудник Госавтоинспекции. Выскочив на улицу злоумышленник применил насилие в отношении инспектора ДПС, нанеся удар локтем правой руки в грудь должностного лица, сорвал погон, а также нагрудный знак сотрудника подразделения дорожно-патрульной службы.

Суд по ч. 1 ст. 318 УК РФ приговорил одоевца к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.