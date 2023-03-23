Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:00

Два года лишения свободы за нападение на инспектора ГИБДД получил житель Тульской области

При этом было учтено, что обвиняемый был уже ранее судим
Игорь КОПЫТОВ
Два года лишения свободы за нападение на инспектора ГИБДД получил житель Тульской области

Два года лишения свободы за нападение на инспектора ГИБДД получил житель Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 36-летний житель Одоевского района вечером 26 ноября 2022, будучи в нетрезвом виде, ехал в качестве пассажира в автомобиле с водителем без прав. Рядом с домом № 80 по ул. Карла Маркса поселка Одоев машину остановил сотрудник Госавтоинспекции. Выскочив на улицу злоумышленник применил насилие в отношении инспектора ДПС, нанеся удар локтем правой руки в грудь должностного лица, сорвал погон, а также нагрудный знак сотрудника подразделения дорожно-патрульной службы.

Суд по ч. 1 ст. 318 УК РФ приговорил одоевца к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.