В Тульской области на два года условно осудили сетевого экстремиста Фото: соцсети

Так, ранее 37-летний житель поселка Краинка Суворовского района, имея радикальные взгляды, разместил в соцсетях призывы к уничтожению армянского народа, а также группы лиц, названной им как «иранофилы», «проиранские».

Указанные комментарии были выявлены силовиками. В связи с этим в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Мужчина в своем деянии полностью сознался и сотрудничал со следствием.

Как итог, суд рассмотрел все обстоятельства дела, учел полное раскаяние мужчины и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.