В Ефремове Тульской области вновь подтопило Стрелецкий мост Фото: соцсети

Еще рано утром сегодня, 23 марта, Сергей Балтабаев писал о том, что движение по Стрелецкому мосту возобновлено — подъем уровня реки Красивая Меча, благодаря принятым мерам по спуску воды на плотине составил всего 15 сантиметров выше нормы.

Однако, по данным на 11 часов утра, мост начало подтапливать. «Движение запрещено!» - сообщает глава.

Впрочем, альтернативные объездные пути имеются - через деревню Чернятино.

Ситуация находится под контролем.