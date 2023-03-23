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НовостиОбщество23 марта 2023 8:32

В Ефремове Тульской области вновь подтопило Стрелецкий мост

Об этом в соцсетях сообщает глава районной администрации
Игорь КОПЫТОВ
В Ефремове Тульской области вновь подтопило Стрелецкий мост

В Ефремове Тульской области вновь подтопило Стрелецкий мост

Фото: соцсети

Еще рано утром сегодня, 23 марта, Сергей Балтабаев писал о том, что движение по Стрелецкому мосту возобновлено — подъем уровня реки Красивая Меча, благодаря принятым мерам по спуску воды на плотине составил всего 15 сантиметров выше нормы.

Однако, по данным на 11 часов утра, мост начало подтапливать. «Движение запрещено!» - сообщает глава.

Впрочем, альтернативные объездные пути имеются - через деревню Чернятино.

Ситуация находится под контролем.