Роспотребнадзор помог 26 тулякам вернуть денежные средства за не оказанные санаторием услуги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В суд был подан иск к ООО «Санаторий Велегож», в котором потребитель просил о защите своих прав, а именно о расторжении договора оказания услуг, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда за неоказанные услуги с 4 по 17 июля 2022 года ему и еще 25 отдыхающим.

При заключении договора потребителем был внесен аванс, но отдохнуть людям не получилось, а претензию о возврате денежных средств в санатории не удовлетворили.

Суд установил, что права потребителей нарушены. В пользу обратившегося взыскан аванс, компенсация морального вреда, плюс штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований истцов в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом.