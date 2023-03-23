Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 7:39

Роспотребнадзор помог 26 тулякам вернуть денежные средства за не оказанные санаторием услуги

Такое решение по обращению ведомства принял Советский районный суд
Игорь КОПЫТОВ
Роспотребнадзор помог 26 тулякам вернуть денежные средства за не оказанные санаторием услуги

Роспотребнадзор помог 26 тулякам вернуть денежные средства за не оказанные санаторием услуги

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В суд был подан иск к ООО «Санаторий Велегож», в котором потребитель просил о защите своих прав, а именно о расторжении договора оказания услуг, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда за неоказанные услуги с 4 по 17 июля 2022 года ему и еще 25 отдыхающим.

При заключении договора потребителем был внесен аванс, но отдохнуть людям не получилось, а претензию о возврате денежных средств в санатории не удовлетворили.

Суд установил, что права потребителей нарушены. В пользу обратившегося взыскан аванс, компенсация морального вреда, плюс штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований истцов в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом.