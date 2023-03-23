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НовостиОбщество23 марта 2023 6:55

За 73 миллиона рублей могут продать Тульские горэлектросети

Вопрос этот рассмотрят городские депутаты на очередном заседании
Игорь КОПЫТОВ
За 73 миллиона рублей могут продать Тульские горэлектросети

За 73 миллиона рублей могут продать Тульские горэлектросети

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В городскую Думу был внесен проект решения о предоставлении разрешения МКП «Тулагорсвет» продать электрические сети, расположенные на территории Большой Тулы. Согласно независимой оценке, общая их стоимость порядка 73 млн рублей.

В пояснительной записке отмечается, что продажа 477 объектов - кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций - возможна на праве оперативного управления.

Также покупатель должен будет исполнить инвестиционные и эксплуатационные обязательства – обеспечить электроснабжение потребителей в соответствии с тарифами и нормами, утвержденными действующим законодательством и в ближайшие пять лет реконструировать не менее 15% объектов.