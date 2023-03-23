За 73 миллиона рублей могут продать Тульские горэлектросети Фото: Игорь КОПЫТОВ

В городскую Думу был внесен проект решения о предоставлении разрешения МКП «Тулагорсвет» продать электрические сети, расположенные на территории Большой Тулы. Согласно независимой оценке, общая их стоимость порядка 73 млн рублей.

В пояснительной записке отмечается, что продажа 477 объектов - кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций - возможна на праве оперативного управления.

Также покупатель должен будет исполнить инвестиционные и эксплуатационные обязательства – обеспечить электроснабжение потребителей в соответствии с тарифами и нормами, утвержденными действующим законодательством и в ближайшие пять лет реконструировать не менее 15% объектов.