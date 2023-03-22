23 марта жителей Тульской области ожидает сильный ветер и 12 градусов тепла Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в +10 ...+12 градусов. При этом высока вероятность пасмурного неба, но осадков не ожидается.

Атмосферное давление в пределах нормы — 747 мм рт. ст. и к вечеру будет опускаться. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 85%.

К ночи температура воздуха опуститься до +5 градусов при низкой вероятности выпадения осадков.