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НовостиОбщество21 марта 2023 22:00

23 марта жителей Тульской области ожидает сильный ветер и 12 градусов тепла

День пройдет без осадков
Источник:kp.ru
23 марта жителей Тульской области ожидает сильный ветер и 12 градусов тепла

23 марта жителей Тульской области ожидает сильный ветер и 12 градусов тепла

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в +10 ...+12 градусов. При этом высока вероятность пасмурного неба, но осадков не ожидается.

Атмосферное давление в пределах нормы — 747 мм рт. ст. и к вечеру будет опускаться. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 85%.

К ночи температура воздуха опуститься до +5 градусов при низкой вероятности выпадения осадков.