В микрорайоне «Новая Тула» запретят остановку и стоянку транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 12 апреля 2023 года в целях обеспечения безопасности дорожного движения в микрорайоне «Новая Тула» запретят остановку и стоянку всех транспортных средств. Об этом сообщает городской ситуационный центр.

Так, в непосредственной близости от дома №50 по Калужскому шоссе установят дорожные знаки 3.27 (Остановка запрещена). Они предусматривают ограничение парковки в период с 7:00 до 20:00.

Водителей просят быть внимательней и учитывать данную информацию при планировании поездок.