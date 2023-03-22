Тульские спасатели смогли остановить неуправляемое судно на воде в Алексине

Тульские спасатели смогли остановить неуправляемое судно на воде, которое могло разрушить мост в Алексине Фото: материалы пресс-служб

21 марта 2023 года поступило сообщение, что на реке Ока в районе населенного пункта Дулево в городе Алексин Тульской области движется неуправляемое судно технического флота земснаряд ЛС-27, которое оторвало льдом с якорей в Калужской области.

Данный объект мог разрушить мост в Алексине, а также подтопить само судно. На место были направлено инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области, заместитель начальника 28 пожарно-спасательной части, а также госинспекторы ГИМС Тарусского инспекторского участка центра ГИМС Главного управления МЧС России по Калужской области.

Спасателям удалось предотвратить происшествие. Используя судна на воздушной подушки, они подобрались к земснаряду и смогли переместить его к берегу населенного пункта Дулево.