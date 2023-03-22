В Одоевском районе Тульской области ведется работа по расчистке низководных мостовых Фото: материалы пресс-служб

В Одоевском районе продолжается ликвидация последствий половодья. Так, администрацией муниципального образования совместно с пожарно-спасательным гарнизоном расчищают низкоповодные мостовые сооружения от мусора, стволов деревьев и остатков растительности.

На данный момент уже полностью расчищены два моста через реку Упу к населенным пунктам Снедка и Прудки. Также продолжаются работы в деревне Слободка.

Оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона ведет круглосуточный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Тульской области.