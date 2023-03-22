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НовостиОбщество22 марта 2023 13:29

В Ленинском поселке Тулы планируют построить два пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья

В общей сложности будет 100 квартир
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ленинском поселке Тулы планируют построить два пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья

В Ленинском поселке Тулы планируют построить два пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация города Тулы прорабатывает вопрос о строительстве жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья и малоимущих.

22 марта данный вопрос обсудил Илья Беспалов на рабочем совещании с руководителями профильных ведомств. В рамках собрания рассмотрели вопрос финансового обеспечения.

В обще сложности в пятиэтажках будет 100 квартир. Глава администрации Тулы поручил проработать все детали будущего проекта.