В Ленинском поселке Тулы планируют построить два пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация города Тулы прорабатывает вопрос о строительстве жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья и малоимущих.

22 марта данный вопрос обсудил Илья Беспалов на рабочем совещании с руководителями профильных ведомств. В рамках собрания рассмотрели вопрос финансового обеспечения.

В обще сложности в пятиэтажках будет 100 квартир. Глава администрации Тулы поручил проработать все детали будущего проекта.