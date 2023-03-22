В Чернском районе Тульской области ограбили автосервис Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции обратился с заявлением 52-летний индивидуальный предприниматель. Из его автосервиса, расположенного В поселке Подгорный, разбили стеклянное окно и украли 7 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 52-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенные денежные средства частично обнаружены и изъяты, - делятся подробностями сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.