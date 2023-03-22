Жительница Ефремова Алина Губина поучаствовала в вокальном шоу «Голос» Фото: соцсети

Жительница города Ефремов Тульской области стала участнице шоу «Голос». Об этом девушка написала на своей страничке в социальной сети.

- Друзья, если честно, мне очень волнительно рассказывать такую новость, я уже очень долгое время храню в секрете мое участие, наконец-то могу с вами поделиться! Многое хочется написать, рассказать все детали, думаю в скором времени я обязательно это сделаю, - рассказала певица.

Выпуск с её выступлением выйдет в эфир 24 марта в 21:30.