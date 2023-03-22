В Тульской области водитель автомобиля Chevrolet заснул за рулем и врезался в барьерное ограждение Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области днем 21 марта произошло ДТП. Так, примерно в 12:15 на 136-ом километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Chevrolet Aveo врезался в барьер. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

- 71-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, заснул за рулем, в результате чего совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, с последующем съездом в правый по ходу движения кювет, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.