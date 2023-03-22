Жители Тульской области обогатили мошенников на 880 тысяч 500 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

70-летняя женщина, проживающая в Тульской области, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ей звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал её перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В результате было похищено 45 тысяч рублей.

Также 3 жителя региона захотели купить различные предметы в интернете. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавшие лишились 85 тысяч 500 рублей.

В полицию обратились 2 пожилых женщины в возрасте от 78 до 88 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерки, не раздумывая, согласилась, после чего к ним подъехал молодой человек и забрал деньги. В общей сумме пенсионерки отдали злоумышленникам 750 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.