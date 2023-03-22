Прокуратура провела проверку из-за застрявшей машины скорой помощи в одном из дворов Тулы Фото: материалы пресс-служб

В социальных сетях появилась публикация, что во дворе многоквартирного дома, расположенного по ул. Пузакова в Туле, автомобиль скорой помощи не смог проехать из-за большого скопления снега на проезжей части. В связи с этим, прокуратура провела проверку.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что управляющая компания ненадлежащим образом очищала придомовую территорию от снега и наледи. Прокурор района внес предписание генеральному директору УК, а еще одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов).

В данный момент во дворе прошли работы по уборке снега.