В городе Алексин Тульской области мужчину оштрафовали за съемку с квадракоптера

В городе Алексин Тульской области мужчину оштрафовали съемку с квадракоптера Фото: соцсети

Еще один случай с квадрокоптером зафиксировали на территории Тульской области. В городе Алексин 38-летний мужчина, проживающий в Москве, поднял в воздух дрон с целью сделать обзорную фотосъёмку.

После нарушителя забрали правоохранительные органы в местное отделение. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также ему выписали штраф.

Напомним, 33-летний житель Ясногорского района Тульской области заплатит штраф в размере до 30 тысяч рублей за запуск квадрокоптера