Футболист тульского «Арсенала» принес пиццу объявившему голодовку болельщику

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22 марта нападающий тульского "Арсенала" Кирилл Панченко пришел с пиццей к болельщику, который объявил голодовку пока его любимая команда не одержит победу.

-Удивил ты всю команду своим роликом. Мы постараемся в ближайшем туре выиграть и решили от всей команды подарить тебе пиццу, - заявил футболист.

Также Панченко пригласил фаната на стадион поддержать оружейников. Следующий матч команда сыграет 26 марта дома с «Уфой».

Напомним, 20 марта болельщик тульского ФК «Арсенал» по имени Гришаня заявил, что пока команда не начнет выигрывать, к еде он даже не притронется.