Коронавирус в Тульской области: 54 новых случая заболевания за последние сутки на 22 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 22 марта, 32 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 546 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 722 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 пациента.