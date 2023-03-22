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НовостиЗдоровье22 марта 2023 8:01

Коронавирус в Тульской области: 54 новых случая заболевания за последние сутки на 22 марта

Показатель заболеваемости растет
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 54 новых случая заболевания за последние сутки на 22 марта

Коронавирус в Тульской области: 54 новых случая заболевания за последние сутки на 22 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 22 марта, 32 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 546 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 722 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 пациента.