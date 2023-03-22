Туляка приговорили к тюремному заключению за покушение на незаконный сбыт метадона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимый 41-летний мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в октябре 2022 года приготовил к сбыту 7 закладок с метадоном. Некоторые из них он спрятал в тайниках на территории города, а другие хранил при себе с целью сбыта, однако сделать этого у него не получилось. Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области вовремя изъяли 71,96 грамм наркотических средств.

Суд приговорил мужчину к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.