23 марта несколько жителей Привокзального округа Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 9:30 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет на улице Серебровская, 18, 20, 26, 28, 30, 36, 85 и 91, на улице Седова, 41б и 49, на улице Московская, 17, 19, 21, 32а и 34, а также в частном секторе на улице Серебровская, Тульская, Московская и Орловская.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Тульская - улица Серебровская.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.