Тульский суд приговорил к 6 годам лишения свободы женщину, которая убила сожителя за оскорбления

Жительница Тулы осуждена на 6 лет за убийство сожителя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Зареченского района установила, что 15 января 2023 года 38-летняя женщина, проживающая в Туле, проснулась в квартире связи с тем, что ее 45-летний гражданский супруг и их общий знакомый разговаривали на повышенных тонах. Она пыталась успокоить мужчин, но в ответ услышала только оскорбления в свой адрес.

Разозлившись, обвиняемая взяла нож и нанесла удар в область грудной клетки сожителю. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, прокурор просил признать, в том числе аморальность поведения погибшего.

Злоумышленница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Суд приговорил её к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.