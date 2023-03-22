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НовостиОбщество22 марта 2023 7:00

Житель Ясногорского района Тульской области заплатит штраф за запуск квадрокоптера

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм»
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Ясногорского района Тульской области заплатит штраф за запуск квадрокоптера

Житель Ясногорского района Тульской области заплатит штраф за запуск квадрокоптера

Фото: соцсети

2 ноября 2022 года в Тульской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключением стали квадрокоптеры и дроны, используемые органами государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиями, выполняющими гособоронзаказ. Жителя Ясногорского района данный запрет не остановил.

33-летний мужчина захотел сделать снимки природы рядом с деревней Бяково Тульской области. Используя свой дрон, он привлек внимание правоохранительных органов, которые рассказали ему о законодательстве в сфере использования воздушного пространства РФ.

В результате в отношении мужчины составлен протокол за административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.