Тульский банк заплатит штраф за назойливые звонки жителю Новомосковска Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Новомосковска пожаловался в управление ФССП России по Тульской области на постоянные звонки от сотрудников банка по поводу кредитных задолженностей его знакомого.

Расследование установило, что у кредитной организации не было письменного согласия мужчины для осуществления звонков. Также сотрудники банка обманывали его, что должник указал номер телефона мужчины в качестве контактного.

В отношении организации составлен протокол по статье 14.57 УК РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Банку назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.