Тульские инспекторы ДПС помогли доставить девятилетнего мальчика с травмой ключицы в больницу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 18 марта к экипажу ДТП, находящемуся на Алексинском шоссе, обратилась очень взволнованная женщина, которая была водителем одного из проезжающих мимо автомобилей.

Как выяснилось, её девятилетний сын получил травму, и она решила самостоятельно доставить его в больницу, но в ходе движения, каждая неровность на дороге способствовала сильной болью в области травмированного места ребенка. Наблюдая, как сыну становится больнее, женщина не смогла продолжить движение.

Сотрудники полиции приняли решение сообщить в дежурную часть о случившемся и попросили незамедлительно вызвать автомобиль скорой медицинской помощи, который прибыл на место за 7 минут и отвез мальчика в больницу, где ему диагностировали перелом правой ключицы и оказали необходимую помощь.