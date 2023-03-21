Во время пожара в городе Алексина Тульской области эвакуировали двух человек Фото: материалы пресс-служб

21 марта в многоквартирном жилом доме на улице Ленина в городе Алексин Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехали 14 человека и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 9 минут и эвакуировать 2 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в кухне обгорел холодильник, кухонный гарнитур, квартира закоптилась по всей площади.