Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж из магазина на улице Ложевой в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции обратился с заявлением мужчина из Тулы, работающий директором в одном из сетевых магазинов города. Из торгового помещения, расположенного по улице Ложевой, украли продукты питания.

- В ходе проведения оперативных мероприятий и просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 24-летний туляк, который после задержания признался в содеянном, - делятся подробностями сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.