Более 87 миллионов рублей потратят на ремонт двух улиц в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация города Тулы ищет подрядчика для ремонта двух улиц за 87 миллионов 729 тысяч 344,33 рублей. Средства выделены из бюджета муниципального образования. Об этом сообщает портал Госзакупок.

Так, на улице Тульского Рабочего полка от улицы Оружейной до Дмитрия Ульянова и улице Болотова планируют выровнять покрытие, отремонтировать съезды, примыкания, тротуары, люки и смотровые колодцы, а также обустроить искусственные дорожные неровности.

Ремонтные работа планируют завершить до 1 июля 2023 года.