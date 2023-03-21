Юные туляки завоевали медали в международных соревнованиях по самбо Фото: материалы пресс-служб

В Минске проходили международные соревнования «Лига самбо», в которых приняли участие более 400 спортсменов из Республики Беларусь и Российской Федерации. Соревновались юноши 2007-20014 г. р. и девушки 2007-2011 г. р.

Наш молодой спортсмен Кирилл Копанев победил в возрастной группе 2011-2012 г. р. и весовой категории 53 кг. Он является воспитанником спортивной школы «Металлург».

Также туляк Савелий Гусев завоевал «бронзу» в возрастной группе 2007-2008 г. р. и весовой категории 79 кг.