Тульская прокуратура выявила множество нарушений в подземном переходе на улице Каминского Фото: материалы пресс-служб

В связи с публикациями в социальных сетях о ненадлежащем состоянии подземного пешеходного перехода на улице Каминского в Туле прокуратура проводит проверку.

На данный момент установлено, что вопреки требованиям закона администрация города не принимала никаких мер к надлежащему содержанию перехода. Это привело к разрушению штукатурного покрытия потолка и стен.

По результатам проверки прокуратура даст оценку деятельности органа местного самоуправления по исполнению требований законодательства о собственности. Также принят комплекс мер реагирования.