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НовостиОбщество21 марта 2023 11:40

Тульская прокуратура выявила множество нарушений в подземном переходе на улице Каминского

Информация о ненадлежащем состоянии появилась в соцсетях
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская прокуратура выявила множество нарушений в подземном переходе на улице Каминского

Тульская прокуратура выявила множество нарушений в подземном переходе на улице Каминского

Фото: материалы пресс-служб

В связи с публикациями в социальных сетях о ненадлежащем состоянии подземного пешеходного перехода на улице Каминского в Туле прокуратура проводит проверку.

На данный момент установлено, что вопреки требованиям закона администрация города не принимала никаких мер к надлежащему содержанию перехода. Это привело к разрушению штукатурного покрытия потолка и стен.

По результатам проверки прокуратура даст оценку деятельности органа местного самоуправления по исполнению требований законодательства о собственности. Также принят комплекс мер реагирования.