В Тульской области затопило еще два низководных моста Фото: материалы пресс-служб

По состоянию на 21 марта 2023 в деревне Мерлиновка и в поселке Матюхинский Суворовского района подтопило два низководных моста. Об этос сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Помимо этого, зарегистрировано подтопление на набережной Дрейера в Туле и в селе Вязово. Всего в регионе подтоплено 10 низководных мостов в 6 муниципальных образованиях и 1 приусадебный участкок в Ефремове.

Также на данный момент несколько участков освободились от воды:

- 1 низководный мост в селе Вязово

- 12 приусадебных участков в Киреевском районе;

- 17 приусадебных участков в Ефреме.