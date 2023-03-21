В Тульской области затопило еще два низководных моста
Фото: материалы пресс-служб
По состоянию на 21 марта 2023 в деревне Мерлиновка и в поселке Матюхинский Суворовского района подтопило два низководных моста. Об этос сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.
Помимо этого, зарегистрировано подтопление на набережной Дрейера в Туле и в селе Вязово. Всего в регионе подтоплено 10 низководных мостов в 6 муниципальных образованиях и 1 приусадебный участкок в Ефремове.
Также на данный момент несколько участков освободились от воды:
- 1 низководный мост в селе Вязово
- 12 приусадебных участков в Киреевском районе;
- 17 приусадебных участков в Ефреме.