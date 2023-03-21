Житель Тульской области приобрел поддельную медицинскую справку для получения водительского удостоверения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Дубенского района установила, что 33-летний мужчина, стоящий на учете у нарколога, купил поддельную медицинскую справку, в которой сказано об отсутствии противопоказаний для управления транспортными средствами. После, он использовал её для получения водительского удостоверения.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей)

Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.