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НовостиПроисшествия21 марта 2023 10:48

Житель Тульской области приобрел поддельную медицинскую справку для получения водительского удостоверения

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области приобрел поддельную медицинскую справку для получения водительского удостоверения

Житель Тульской области приобрел поддельную медицинскую справку для получения водительского удостоверения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Дубенского района установила, что 33-летний мужчина, стоящий на учете у нарколога, купил поддельную медицинскую справку, в которой сказано об отсутствии противопоказаний для управления транспортными средствами. После, он использовал её для получения водительского удостоверения.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей)

Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.