В Туле иностранца приговорили к тюремному заключению за воровство металла Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В сентябре-октябре 2022 года 42-летнего безработный иностранец проник на территорию ООО «Тульский завод механических систем» и совершил кражу 10 металлических ящиков, двух стальных листов и других металлических изделий, которые он вывозил с помощью нанятого им автомобиля-манипулятора, а в дальнейшем сдавал похищенное имущество на пункт приема лома.

Ущерб, причиненный организации, составил свыше 1,1 млн рублей, который частично возмещен путем изъятия похищенного имущества.

Суд по п. «б» ч. 2, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением, в особо крупном размере) приговорил злоумышленника к лишению свободы на срок 3 года 4 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.