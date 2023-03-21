В Туле эвакуировали автовокзал на проспекте Ленина из-за забытой сумки
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Утром 21 марта в Туле оцепили здание центрального автовокзала на проспекте Ленина. Пассажиров срочно вывели за пределы территории. Причиной вызова экстренных служб стал забытая кем-то сумка.
Прибывшие на место кинологи обследовали подозрительные вещи. К счастью, выяснилось, что угрозы безопасности нет.
На время работы специалистов функционирование автовокзала не останавливалось - автобусы отправлялись с улицы Смидович.