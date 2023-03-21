Суд отклонил апелляцию диджея из Новомосковска Тульской области, опубликовавшего скандальный новогодний ролик Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина разместил в сети интернет со свободным доступом ролик, снятый в новогоднюю ночь в местном кафе «Флагман». На видео в тот момент показывалось выступление президента, а фоном звучала песня в исполнении Потапа и Насти Каменских. Новомосковский районный суд наложил на диджея административный штраф в 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Тот с решением не согласился и подал апелляцию.

В свое оправдание гражданин заявил, что злого умысла против Вооруженных сил РФ не имел, а наоборот, своими действиями хотел дискредитировать НАТО. И потребовал проведения лингвистической экспертизы, посчитав штраф несправедливым наказанием.

Однако Тульский областной суд, рассмотрев апелляцию, не принял во внимание доводы жителя Новомосковска и оставил решение суда первой инстанции в силе.