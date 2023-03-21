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НовостиОбщество21 марта 2023 8:11

Суд отклонил апелляцию диджея из Новомосковска Тульской области, опубликовавшего скандальный новогодний ролик

В Тульском областном суде рассмотрена апелляция новомосковца, оштрафованного за дискредитацию ВС РФ
Игорь КОПЫТОВ
Суд отклонил апелляцию диджея из Новомосковска Тульской области, опубликовавшего скандальный новогодний ролик

Суд отклонил апелляцию диджея из Новомосковска Тульской области, опубликовавшего скандальный новогодний ролик

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина разместил в сети интернет со свободным доступом ролик, снятый в новогоднюю ночь в местном кафе «Флагман». На видео в тот момент показывалось выступление президента, а фоном звучала песня в исполнении Потапа и Насти Каменских. Новомосковский районный суд наложил на диджея административный штраф в 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Тот с решением не согласился и подал апелляцию.

В свое оправдание гражданин заявил, что злого умысла против Вооруженных сил РФ не имел, а наоборот, своими действиями хотел дискредитировать НАТО. И потребовал проведения лингвистической экспертизы, посчитав штраф несправедливым наказанием.

Однако Тульский областной суд, рассмотрев апелляцию, не принял во внимание доводы жителя Новомосковска и оставил решение суда первой инстанции в силе.