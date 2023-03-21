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НовостиОбщество21 марта 2023 7:49

В Тульской области опубликован летний график профилактических отключений горячей воды

В некоторых муниципалитетах он уже окончательный, в некоторых - нет
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области опубликован летний график профилактических отключений горячей воды

В Тульской области опубликован летний график профилактических отключений горячей воды

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

График появился на портале «Открытый регион 71». Для того, чтобы узнать сроки перерыв в подаче ресурса в конкретном доме, необходимо выбрать свое муниципальное образование и населенный пункт, а также ввести улицу и номер дома.

Также по любым вопросам, связанным с отключением горячей воды, жители региона могут обратиться в единую диспетчерскую службу, обслуживающую организацию или свою управляющую компанию.

По Туле график отключений уже утвержден. По некоторым районам области — еще в процессе.