В Туле заключен под стражу управлявший коттеджным поселком «Солнечный» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как установлено, 52-летний туляк некоторое время назад разместил объявление о продаже земельных участков со строениями и всеми необходимыми коммуникациями в коттеджном поселке «Солнечный» в деревне Хопилово Пролетарского округа Тулы. После приобретения выяснялось, что подозреваемый требовал деньги за подключение к системам жизнеобеспечения. Тех, кто не платил, он лишал возможности пользоваться благами, а в некоторых случаях не давал проехать к купленным домам.

От самоуправства управляющего пострадали минимум 8 человек.

В следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 330 УК РФ. Сам мужчина заключен под стражу.