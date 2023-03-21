16 школьных классов закрыты из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 7 627 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 4% и выше уровня предыдущей недели на 13%, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Выше эпидемического порога заболеваемость среди взрослого населения - на 45%. Превышение наблюдается в шести муниципальных образованиях - Дубенском, Богородицком, Донском, Кимовском, Воловском и Куркинском районах.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в одной группе одного ДОУ – в Кимовском районе. Кроме того, на карантин закрыто 16 классах в 9 школах – в Кимовском и Чернском районах, в Донском и Туле.