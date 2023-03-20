Житель Тульской области зарезал сожительницу и пытался обмануть правоохранительные органы, что это было самоубийство Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 января 2023 года в Щекинском районе Тульской области обнаружили труп женщины. Её тело находилось ванной комнате одной из квартир на улице Советской. В ходе осмотра, сотрудники следственного комитета обнаружили у погибшей колото-резаные раны бедра.

Совместно с женщиной в квартире проживал её гражданский муж. Он рассказал правоохранительным органам, что между ними произошла ссора, после которой мужчина якобы ушел из дома. Вернувшись, сожитель нашел ее мертвой в ванной комнате.

В ходе расследования криминалисты следственного управления нашли неопровержимые доказательства причастности мужчины к преступлению. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.