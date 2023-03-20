35 раз за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 13 по 19 марта пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 790 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 35 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона был зарегистрирован 21 пожар, в которых пострадал один человек и одного удалось спасти.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 23 раза.