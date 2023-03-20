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НовостиОбщество20 марта 2023 14:16

35 раз за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

Всего спасатели осуществили 790 вызовов за данный период
Михаил КОРЕНЮГИН
35 раз за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

35 раз за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 13 по 19 марта пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 790 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 35 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона был зарегистрирован 21 пожар, в которых пострадал один человек и одного удалось спасти.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 23 раза.