Две жительницы города Алексин Тульской области отравились шаурмой и роллами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 марта в Тульской области шаурмой отравились два жительницы города Алексин. Случай связан с точками общепита ИП Григоряна В.Л. и ИП Карпова Р.С. Женщины попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

- Эпидемиологическое расследование установило, что в организации общественного питания нарушали санитарные законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. Специалистами выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению заключительной и текущей дезинфекции, медицинского осмотра и наблюдения за сотрудниками, - делятся подробностями в ведомстве.

В данный момент работа заведения ИП Григоряна В.Л. временно приостановлена. Роспотребнадзор подготовил материалы для передачи в суд. Также в отношении ИП Карпова Р.С. возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, 16 марта общепит в городе Донском закрыли на 90 суток из-за отравления шаурмой.