В Туле задержали мужчину, который ограбил дом пенсионерки
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В дежурную часть полиции в Туле с заявлением обратилась 68-летняя пожилая женщина. Из её дома, расположенного по улице Марата, украли телевизионные приставки, электрический удлинитель, строительные материалы и кухонные принадлежности. Неизвестный смог проникнуть в помещение путем повреждения входной двери.
Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 45-летний туляк, который после задержания признался в содеянном. Похищенное вернуть не удалось.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.