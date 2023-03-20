В Туле задержали мужчину, который ограбил дом пенсионерки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции в Туле с заявлением обратилась 68-летняя пожилая женщина. Из её дома, расположенного по улице Марата, украли телевизионные приставки, электрический удлинитель, строительные материалы и кухонные принадлежности. Неизвестный смог проникнуть в помещение путем повреждения входной двери.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 45-летний туляк, который после задержания признался в содеянном. Похищенное вернуть не удалось.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.