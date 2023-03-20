Когда в Тульской области завершится отопительный сезон. Фото: Максим ПЕТРОВ.

Отопительный сезон в Туле завершится, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти дней будет превышать +8 градусов.

Это традиционная схема прощения с горячими батареями. Поэтому на данный момент конкретной даты не существует. Она будет определяться по обстановке. Учитывая долгосрочный прогноз синоптиков, такая дата наступит не раньше середины апреля.

Напомним, нынешний отопительный сезон из-за резкого похолодания официально открылся 15 сентября 2022 года.