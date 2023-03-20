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НовостиОбщество20 марта 2023 12:55

Когда в Тульской области завершится отопительный сезон

В 2022 году он завершился 11 мая
Игорь КОПЫТОВ
Когда в Тульской области завершится отопительный сезон. Фото: Максим ПЕТРОВ.

Когда в Тульской области завершится отопительный сезон. Фото: Максим ПЕТРОВ.

Отопительный сезон в Туле завершится, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти дней будет превышать +8 градусов.

Это традиционная схема прощения с горячими батареями. Поэтому на данный момент конкретной даты не существует. Она будет определяться по обстановке. Учитывая долгосрочный прогноз синоптиков, такая дата наступит не раньше середины апреля.

Напомним, нынешний отопительный сезон из-за резкого похолодания официально открылся 15 сентября 2022 года.